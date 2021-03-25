Son dakika haberi... Burhaniye'de kooperatif başkanı Yavuz hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Burhaniye'de kooperatif başkanı Yavuz hayatını kaybetti
25.03.2021 13:18
Son dakika gündem haberi: Börezli Topraksu Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Börezli Topraksu Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yavuz, Börezli mezarlığında toprağa verildi.
Burhaniye'de iki dönemden bu yana Kızıklı-Börezli Topraksu Sulama Kooperatifi Başkanlığını yürüten Halil İbrahim Yavuz, dün akşam üzeri otomobiliyle Börezli mahallesindeki evine giderken, mahalle girişinde otomobilinin içinde rahatsızlandı. Çağrılan sağlık ekipleri, 63 yaşında 3 çocuk babası Yavuz'un öldüğünü belirledi. İki dönemden bu yana bin 200 ortaklı Kızıklı-Börezli Topraksu Kooperatifinin başkanı olan Yavuz'un ani ölümü yakınlarını ve kooperatif ortaklarını üzüntüye boğarken, cenazesi gözyaşları arasında Börezli mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR
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