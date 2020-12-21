Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuvvayi Milliye Caddesi kenarındaki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, ip merdivenle 6 metrelik kuyuya inerek köpeği kurtardı. İtfaiye ekibi, karnını doyurdukları köpeği doğal artama saldı. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika