Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

21.12.2020 12:20
Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kuvvayi Milliye Caddesi kenarındaki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, ip merdivenle 6 metrelik kuyuya inerek köpeği kurtardı. İtfaiye ekibi, karnını doyurdukları köpeği doğal artama saldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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