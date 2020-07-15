Son dakika haberi! Burhaniye'de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Burhaniye'de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı

Son dakika ekonomi haberi... Burhaniye Belediyesi. Dutluca ve Taylıeli'nde bulunan kahvaltı salonlarını halkın hizmetine açtı.

Burhaniye Belediyesi. Dutluca ve Taylıeli'nde bulunan kahvaltı salonlarını halkın hizmetine açtı. Kafelerin açılması vatandaşları sevindirdi.


Dutluca ve Taylıeli'nde ki kafeler, başta kahvaltı olmak üzere aperatif yiyecek ve içeceklerle hizmetlerine başladı. Burhaniye Belediyesi tarafından kentin en güzel manzaralarına sahip iki işletme,özellikle yaz aylarında vatandaşların en uğrak mekanlarının başında yer alıyor. Vatandaşların geniş, ferah, doğayla iç içe vakit geçirerek hem kahvaltısını yapabileceği hem de dinlenebileceği şekilde dizayn edilen kafeler, Burhaniye'nin kuşbakışı manzarasına sahip noktalarında misafirlerini ağırlamaya başladı. Burhaniyeliler haricinde ilçeye gelen turistlerinde temiz ve leziz hizmet alması için işletmelerde tüm özeni gösterdiklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Geçmiş dönemlerden bu zamana kadar faaliyette olan işletmelerimizin her sene yenilerini Burhaniyelilerle buluşturuyoruz. Bu sene 1 olan piknik alanımızı 3'e çıkarttık. İşletmelerimize yeni restoran ve bistrolar ekledik. Mevcut işletmelerimizin kapasitelerini arttırarak halkımızın tercihlerine göre şekillendirdik. Burhaniye yaz sezonunda bu gelişim ve değişimle fark oluşturacak" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Dutluca, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Burhaniye'de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:20:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Burhaniye'de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]