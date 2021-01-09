Son dakika haberi! Burhaniye Pelitköy'de çöplük yangını - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, kırsal Pelitköy mahallesinde çıkan çöplük yangınını itfaiye söndürdü. Çöplük yangını Halit Selçuk Ortaokulu arkasındaki çöplük alanda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Selçuk Ortaokulu arkasındaki moloz yığılı alanda dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, bir saatlik uğraşı sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR