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Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti

22.02.2022 00:17
Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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