Son dakika haberi: Burkina Faso'da ilk sonuçlara göre mevcut cumhurbaşkanı Kabore önde - Son Dakika

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde, ilk geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore yarışı önde götürüyor.

Bağımsız Seçim Komisyonundan (CENI) yapılan açıklamada, 300 seçim bölgesinden 190'ında önde olan Kabore'nin, oyların yüzde 58,14'ünü aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kabore'nin en yakın rakibi muhalefet lideri Zephirin Diabre'nin yüzde 14,57, Eddie Komboigo'nun yüzde 13,62 oy aldığı kaydedildi.

Muhalefet platformu APMP ise seçimde usulsüzlük olduğunu ve sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), seçime katılım oranının yüzde 38 ila 40 olduğunu açıklamıştı.

CENI'ye göre güvenlik endişesiyle 21 bin oy verme merkezinden 1300'ü açılmadı, toplam 350 bin kişi oy kullanamadı.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Kabore de dahil cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarıştı.

Meclisteki 127 koltuk için de 10 bin 652 aday mücadele etti.