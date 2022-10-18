5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı - Son Dakika
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5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı

18.10.2022 07:04

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tüp patlamadan söndürülürken duruma öfkelenen mahalleli, "Keşke onunla beraber patlasaydı" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 13 Ekim tarihinde ailesiyle tartışan ve ailesiyle yaşadığı Vatan Mahallesi Olcay Sokak'taki 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö., gözaltına alınırken kullanılmaz hale gelen bina tahliye edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında da kayınvalidesinin Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalışan Rıdvan Ö., bir kez daha gözaltına alındı.

YAKTIĞI BİNAYI TÜPLE PATLATMAYA ÇALIŞTI

Rıdvan Ö., saat 01.00 sıralarında Olcay Sokak'taki tahliye edilen iki katlı eve geldi. Binanın giriş kısmında yanındaki tüpü ateşe vererek binayı patlatmaya çalışan Rıdvan Ö. olay yerinden kaçtı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.

"KEŞKE ONUNKA BERABER PATLASAYDI"

Rıdvan Ö.'nün mahkemece serbest bırakıldığını belirten mahalle sakinleri, "Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekipler, kaçan Rıdvan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı
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Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı - Son Dakika
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