Son dakika haber! Kırklareli Barosu, avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Kırklareli Barosu, Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Kırklareli Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan Baro Başkan Yardımcısı Bahadır Buzol, meslektaşları Arslan'ın öldürülmesini kınadı.

Meslektaşının henüz 27 yaşında olduğunu belirten Buzol, "Her zaman 'hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır' dedik. 'Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin' dedik. 'Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak' dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?." ifadelerini kullandı.