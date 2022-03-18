Son dakika haberi! Bursa'da 11 sanığın yargılandığı cinayet davasında karar açıklandı - Son Dakika

Bursa'da borç meselesi yüzünden bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili ikisi tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar 1 yıl ile 16 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cengiz B. ve Murat B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Kadir B, Eren G. ile bazı taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

İddia makamı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen Cengiz B, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek mahkemenin adaletine güvendiğini söyledi.

Sanık Murat B. ise "Binlerce kez pişmanım. Takdir mahkemenindir." dedi.

Cengiz B'ye, "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 13 yıl 4 aya düşüren mahkeme heyeti, Murat B'ye, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını ise tahrik ve takdir indirimiyle 13 yıl 4 aya indirdi.

Eren G'yi, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay, Kadir B'yi ise aynı suçtan 11 ay 7 gün, "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Bursa'da 2019 yılında meydana gelen olayda bir iş hanında çıkan tartışmada silahla vurulan Aydın Aktaş (53) hayatını kaybetmişti.