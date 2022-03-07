Son dakika haberi | Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

07.03.2022 01:24
Son dakika haberi | Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Muhammet Y. yönetiminde ki 16 HA 395 plakalı otomobil, Bursa- Ankara karayolu İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden Barış E. yönetimindeki 16 F 7340 plakalı otomobile, ardından Hamdi O'nun kullandığı 34 ENS 437 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü Barış A. ile otomobilde bulunan Merve K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinden sonra tekrar açıldı.

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Sollarken 2 araca çarptı: 2 yaralı Sollarken 2 araca çarptı: 2 yaralı

Otomobil, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika


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