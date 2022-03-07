Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Muhammet Y. yönetiminde ki 16 HA 395 plakalı otomobil, Bursa- Ankara karayolu İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden Barış E. yönetimindeki 16 F 7340 plakalı otomobile, ardından Hamdi O'nun kullandığı 34 ENS 437 plakalı otomobile çarptı.
Sürücü Barış A. ile otomobilde bulunan Merve K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinden sonra tekrar açıldı.
Kaynak: AA
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