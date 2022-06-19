Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

19.06.2022 01:19

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan panelvan araç ise bir işyerinin duvarına çarparak yan devrildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı. 16 LR 309 plakalı panelvan araç bir işyerinin duvarına çarparak yan devrilerek zor durabildi. Kazanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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