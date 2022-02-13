Üye Girişi
Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti

13.02.2022 04:35

Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bittiBURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Güray B. (29) 5 kilometrelik takibin ardından park halindeki otomobile çarpınca yakalandı.

Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Güray B. (29) 5 kilometrelik takibin ardından park halindeki otomobile çarpınca yakalandı. Kaza sonrası otomobiline başka bir aracın çarptığını gören Çimen B. ise gözyaşlarına boğuldu. 0.92 promil alkollü olduğu tespit edilen Güray B.'ye toplam 11 bin 664 TL ceza kesildi.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa- Eskişehir Yolu'nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 J 4578 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından 1. Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 APV 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 APV 089 plakalı otomobil, bir fabrikanın bahçe kapısına çarparken kazanın ardından otomobilden inerek kaçmaya çalışan sürücü Güray B. polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

'GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI'

Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ve fabrikada çalıştığı öğrenilen Çimen B. ise kazada hasar gören park halindeki otomobilini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Eşine ait araçla ilk defa iş yerine geldiğini belirten Çimen B., iş arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 0.92 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Güray B.'ye drift suçundan 9 bin 125TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 427 TL, şerit değiştirme kurallarına uymamaktan ise 289 TL olmak üzere toplam 11 bin 664 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan Güray B. polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti

YORUMLAR
500

Türk Lirası, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 04:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement