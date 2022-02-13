Son dakika haberleri: Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti - Son Dakika

Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Güray B. (29) 5 kilometrelik takibin ardından park halindeki otomobile çarpınca yakalandı. Kaza sonrası otomobiline başka bir aracın çarptığını gören Çimen B. ise gözyaşlarına boğuldu. 0.92 promil alkollü olduğu tespit edilen Güray B.'ye toplam 11 bin 664 TL ceza kesildi.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa- Eskişehir Yolu'nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 J 4578 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından 1. Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 APV 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 APV 089 plakalı otomobil, bir fabrikanın bahçe kapısına çarparken kazanın ardından otomobilden inerek kaçmaya çalışan sürücü Güray B. polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

'GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI'

Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ve fabrikada çalıştığı öğrenilen Çimen B. ise kazada hasar gören park halindeki otomobilini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Eşine ait araçla ilk defa iş yerine geldiğini belirten Çimen B., iş arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 0.92 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Güray B.'ye drift suçundan 9 bin 125TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 427 TL, şerit değiştirme kurallarına uymamaktan ise 289 TL olmak üzere toplam 11 bin 664 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan Güray B. polis merkezine götürüldü.