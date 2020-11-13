Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 600 bin konutun bulunduğu şehirde riskli 70 bin konut tespit edildiğini, şehrin geleceğini tehlikeye atmadan kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden 6-7 mahallede çalışma yaptıklarını söyledi.

İzmir Depremi'nin deprem kuşağındaki Bursa'yı yeniden gündeme taşıdığı bir süreçte Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarına hız verdi.

Kentsel dönüşümün öncelikli konularından bir tanesi olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İzmir depremi bir şeyi daha gösterdi ki bizim kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme dönüştürmeden emsal ve kat artışına gitmeden, şehrin geleceğini tehlikeye atmadan, sağlıklı dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 70 bin konut tespit ettik. Kısa vadede 20 bin konutun dönüşümü ile ilgili acil olanlarla ilgili çalışmaya başladık. Ama ben vatandaşımızın da taşın altına elini koymasıyla bu sürenin çok daha hızlı şekilde yol alınacağını ifade etmek istiyorum. Önümüzde 3,5 yıllık bir süremiz var. Bu noktada çok büyük rakama ulaşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

Merinos altı denilen 6-7 mahalle ile Altıparmak'taki dönüşümün öncelikli olduğuna işaret eden Başkan Aktaş, "Şu an Yıldırım ilçesi Erdoğan Caddesi üzerinde ve Yavuzselim'de yaptığımız anlaşmalar var. Yeni binalar bir taraftan yapılırken, bir taraftan da mevcut binalarla alakalı dönüşümler gerçekleştirmeye çalışacağız. Akpınar Mahallesi'nde ilk etapta 1050 konutlar var. Normalde burada 2 bin 230 konutumuz var. 430 dönümlük bir alan, ben vatandaşlarımızın bu konuda süreci onaylamasını bekliyorum. Onayladıkları andan itibaren çalışmaları hemen başlatacağız. Oradaki vatandaşlarımıza kira desteği vereceğiz. Kendilerini de mükemmel, sağlam binalara kavuşturacağımızı taahhüt ediyoruz. Vatandaşımızın da bakanımızın ifade ettiği üzere kabaca 100 bin ile 150 bin arası 12 yıl vadeli ödeme yapması planlanıyor. Vatandaşımızın taşın altına elini koyması gerekiyor. Yoksa 3 katlı binaları 13 katlara çıkartarak kentsel dönüşüm yapma düşüncesi dikey büyümeyi karşımıza getireceği gibi şehrin geleceğini de tehdit eden bir unsur olur" şeklinde konuştu. - BURSA