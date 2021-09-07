Son dakika haberi: Bursa'da 850 polisle uyuşturucu operasyonu; özel harekat ve çevik kuvvet de katıldı - Son Dakika

BURSA'da 850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik merkezli kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 850 personelin katıldığı operasyon sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Operasyona özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri de destek verdi. Eğitimli narkotik köpekleri ve dronların da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri giren ekipler, silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği bildirildi.