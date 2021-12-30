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Son dakika haberi: Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

30.12.2021 08:47

Son dakika haberi... Bursa'da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alışveriş merkezinin her tarafını saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ettikten sonra kontrol altına aldı. Çevrede yangını izlemek için vatandaşlar yoğunluk oluştururken polis ekipleri vatandaşların dağılmasını sağladı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü-İHA)

Son dakika haberi: Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

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alışveriş, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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