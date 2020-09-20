Son dakika haberi: Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 3. Yeşildağ Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi Vahit Ö. ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Başına tahta parçası düşmesi sonucu hafif yaralanan ev sahibi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının nedeni araştırılıyor.