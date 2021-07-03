Son dakika haberi... Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Bursa'da uçurumdan düşerek kaza yaptılar

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde Çekirge Mahallesi'nde yaşanan kazada şarampole uçan arabada hayatını kaybetti.

Olay Bursa merkez ilçesi Osmangazi'de meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün otomobilin hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen İtfaiye ve Sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla düştükleri yerden çıkardı. Olayda arkadaşı Yaralı şoför ise ağır yaralı olarak hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.