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Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü

08.12.2021 08:18
Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü

Son dakika haberleri... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü

Tragger, Bursa, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü - Son Dakika


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