Son dakika haberi: Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu

20.07.2022 00:16
Son dakika haberi: Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy'de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy'de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında meydana gelen olayda Ş.Y isimli şahıs av tüfeği ile aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Ebeköy'de ikamet eden Ş.Y isimli şahıs aynı mahallede oturan O.S., İ.S., B.S., ve B.S. isimli şahısları av tüfeğiyle vurdu. Çıkan olayda yaralan 17 yaşındaki İ.S ve 58 yaşındaki B.S isimli amca yeğen kaldırıldığı Yenişehir devlet hastanesinde hayatını kaybederken diğer yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika
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