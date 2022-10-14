Son dakika haberi | Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

14.10.2022 09:48
Son dakika haberi | Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kişinin bandrolsüz sigara sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Maltepe Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda sigara dolum makinesi, 6 bin adet dolu makaron, 98 kilogram paketli tütün, 229 bin 600 adet boş makaron, 56 kilo 700 gram kıyılmış tütün ve bir terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K. (31) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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