Son dakika haberi... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınşehir Mahallesi 303'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine çevrede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katlarda oturan 3 kişi ve bir evcil köpek dumandan etkilendi.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Kurtarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 07:13 - Kaynak: AA
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