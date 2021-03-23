Aynı binadan yaklaşık 6 ay önce İdris ve Merve A. çiftinin ziynet eşyalarının çalınması üzerine kamera takıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Osmaniye Mahallesi Asli Sokağı'nda bir binaya giren kişi, merdiven boşluğunda bulunan bebek arabasını çalarak kaçtı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde gece geç saatlerde bir binadan bebek arabası çalındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bursa'da bir binadan bebek arabasının çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi - Son Dakika

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