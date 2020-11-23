İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, bir itfaiye eri müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düşerek yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bursa'da bir itfaiyeci müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düştü - Son Dakika

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