Bıçakla annesini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı (2) - Son Dakika

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini de ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muhammed E. (25), Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki evlerinde annesi Azime A. (48) ve üvey kız kardeşi Merve A. (13) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed E, annesi ve kardeşini bıçaklayarak evin kapısını kilitledi.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, eve kimsenin girmemesini isteyerek pencereye yumruk ve kafasıyla vurmaya başladı. Zanlı polislerin ikna etmesiyle teslim oldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azime A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Merve A. ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Azime A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Çeşitli suçlardan 4 sabıkası bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammed E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Şeytan bana 'Kendini öldür.' dedi. Kendimi bıçaklayacaktım, annem müdahale etti. Daha sonra şeytan 'Anneni de öldür.' dedi, bunun üzerine annemi bıçakladı. O sırada kardeşim geldi. Şeytan onu da öldürmemi isteyince kardeşimi de bıçakladım." dediği öğrenildi.