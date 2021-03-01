Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı

01.03.2021 07:39

Son dakika haberi: Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde aynı evde kalan Songül Ü. ile Şenol Y. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol Y. tüfekle ateş ederek Songül Ü'yü bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Songül Ü, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı

Osmangazi, Ovaakça, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Normalleşme için beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı         
07:58
Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım         
07:48
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü         
22:39
Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama         
22:12
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu         
16:17
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Tarihi İskender kebapçısında çalışanların, 12 yılda 7 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi Tarihi İskender kebapçısında çalışanların, 12 yılda 7 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 08:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei