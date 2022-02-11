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Son dakika haberi... Bursa'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 3 arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Bursa'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 3 arkadaşı yargılanıyor

11.02.2022 21:08
Son dakika haberi... Bursa'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 3 arkadaşı yargılanıyor

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da trafikte yaşanan kavganın ardından bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da trafikte yaşanan kavganın ardından bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar polis memuru Oktay D. ile Semih T. ve Tugay A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen dosyanın dönmediğini belirterek, raporun Doküman Yönetim Sistemi üzerinden gönderilen incelemesinde, kişinin ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak ölümünün meydana geldiğini, künt travmalara bağlı oluşan yaralanmaların ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı ve ölüme katkısının bulunmadığının mütalaa edildiğini ifade etti.

Katılan vekili, olay yerinde keşif yapılmasını ve CD çözümü ile ilgili yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

İddia makamı, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen dosyanın dönüşünün beklenilmesini, birleştiği anlaşılan 112 ve 155 eski servislerine yönelik olay çerçevesinde yapılmış

olan tüm aramaların ve ses kayıtlarının ve HTS kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlemesinin yapılmasını, olay yerinde keşif kararından vazgeçilmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanıklar, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve dosya kapsamı göz önüne alınarak tutuklu sanıklardan Semih T. ve Tugay A'nın tahliyesine karar verdi. Sanık Oktay D'nin tutukluluk halinin devamına, olay yeri keşif talebinin reddine, olayın oluş şeklini gösteren CD ile 112 ve 155 eski servislerine yönelik olay çerçevesinde yapılmış

olan tüm aramaların ve ses kayıtlarının ve HTS kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlemesinin yapılmasına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde haziran ayında trafikte İbrahim Can Asanı (24) ile tartışan Semih T. ve Tugay A, daha sonra polis memuru Oktay D. ve Furkan Ali U. ile trafikte karşılaştıkları Asanı ile tartışmaya başlamış, kavgada Oktay D, kendisine silah çektiği ileri sürülen Asanı'yı tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Asanı, olayın ardından hayatını kaybetmişti.

İddianamede, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Adli Tıp, Mahkeme, Silah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bursa'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 3 arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bursa'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 3 arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika
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