Son dakika haberi... Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı

06.07.2022 05:02
Son dakika haberi... Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı.

Mahmudiye Mahallesi Kahraman Sokak'taki bir mobilya imalathanesine, iki kişi tarafından silahla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği kapalı imalathanedeki bir kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, imalathane ve çevresinde delil toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı - Son Dakika

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