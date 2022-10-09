Son dakika haberi | Bursa'da bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bursa'da bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı

09.10.2022 13:09
Son dakika haberi | Bursa'da bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, trafikte başka bir otomobile, ardından da yol kenarındaki bariyerle çarpan aracın kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, trafikte başka bir otomobile, ardından da yol kenarındaki bariyerle çarpan aracın kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde, hatalı sollama yapıp bir süre sağa sola savrulan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 SIM 50 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptı.

Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpıp durabilen otomobilin kaza anı, trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza yapan araçta yolcuların da bulunduğu görüldü.

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Son dakika haberi! Bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı Son dakika haberi! Bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bursa'da bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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