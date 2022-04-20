Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda

20.04.2022 12:38
Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda

Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'da bisiklet sürücüsünün otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kendi canını hiçe sayarak seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangaz ilçesi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli adam, otomobile tutunarak seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreği ağzına geldi. Bir süre canını hiçe sayarak seyahat eden adam, arabayı bıraktıktan sonra hızlıca gözden kayboldu. Bu tehlikeli anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda
Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda
Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda
Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda

YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu: '(Bursa'daki) Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. İçişleri Bakanı Soylu: '(Bursa'daki) Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.'

Cep Telefon, Bisiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralarda - Son Dakika


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