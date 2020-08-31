Son dakika haberi... Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Patlatılan şüpheli valiz boş çıktı.

Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Gazi Timurtaş Paşa Türbesi yanında şüpheli valiz gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hemen valizin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Valizin çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından valizin boş olduğu görüldü. Otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanda bulunan valizin kontrollü şekilde patlatılması, çevrede paniğe neden oldu. Valizin boş olduğunun anlaşılmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

(İHA)