Son dakika haberi | Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi

Son dakika gelişmesine göre 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerden de sela sesleri yükseldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla ülkenin tüm camilerinde selalar okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerde de sela sesleri yükseldi. Bursa Ulucami önüne gelen bazı vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

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Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

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Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
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