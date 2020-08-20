Son dakika haberi: Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 DEAŞ'lı adliyede - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 DEAŞ'lı adliyede

Son dakika habere göre Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 DEAŞ'lı adliyede Bir polis merkezine canlı bomba olarak saldırı hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı terörist ve bağlantılı 4 kişi Savcılığa getirildi Bursa'da kırmızı bisikletinin ele verdiği DEAŞ'lı canlı bomba ve onunla bağlantılı 4 terör örgütü...

Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 DEAŞ'lı adliyede

Bir polis merkezine canlı bomba olarak saldırı hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı terörist ve bağlantılı 4 kişi Savcılığa getirildi

BURSA - Bursa'da kırmızı bisikletinin ele verdiği DEAŞ'lı canlı bomba ve onunla bağlantılı 4 terör örgütü mensubu sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının bomba hazırlarken çekilmiş görüntüleri, ele geçirilen düzenekler, canlı bomba yelekleri ise delil olarak Savcılığa götürüldü.

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kameralarda kırmızı bisikletli bir kişinin yangın bölgesinden uzaklaştığını belirleyen ekipler kırmızı bisikletten yola çıkarak incelemeler sonucunda eşkalini belirlediği M.A.'yı teknik takibe aldı. Ekipler şüpheliyi İnegöl ilçesindeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

Şüpheli M.A.'nın kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde çekildiği özçekimlerden şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.'nın çektiği fotoğrafları, DEAŞ terör örgütüne Telegram üzerinden gönderdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış halde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere olan canlı bomba yeleği, patlayıcı madde, barut, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çivileri ele geçirdi. Şüpheli daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheli M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben DEAŞ örgüt üyesiyim. 5 iş yerini de ben yaktım. Yaktığım yerlerin önünde çekildiğim fotoğrafları örgüte Telegram üzerinden gönderdim. 2017-2018 yılında Dearz'da 1 yıl boyunca DEAŞ'la çatıştım. 2018 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla girerek buraya yerleştim. En büyük amacım eğer siz beni bu akşam yakalamasaydınız patlayıcı maddeleri topladıktan sonra girişi en kolay bir polis merkezi belirleyip oraya girerek kendimi patlatmaktı" dediği öğrenildi.

Ayrıca zanlı M.A.'nın PKK ve DEAŞ üzerinde yapılan baskılar sonucu metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu belirttiği öğrenildi.

4 şüpheli daha yakalandı

B.A.'nın yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, devam eden operasyonlarda B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 DEAŞ'lı adliyede

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:11

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da canlı bomba ve beraberindeki 4 DEAŞ'lı adliyede - Son Dakika
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