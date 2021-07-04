Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'da bir evde çıkan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, tek katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan tek katlı iki eve sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca görevliler tarafından bölgedeki elektrik ve doğal gaz akışı kesildi.

Yangın sırasında Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağladı.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.