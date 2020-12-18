Son dakika haberi: Bursa'da dernekte kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, bir dernekte kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adres düzenlediği baskında, 1'i kadın 8 kişinin içeride kumar oynadığını, 6 zanlının da çatı ve koridorda gözcülük yaptığını belirledi.

Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 14 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı, dernek yöneticileri hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.

Dernekte yapılan incelemelerde, bina dışının 6 kamerayla izlendiği ve şüphelilerin polis ekiplerini fark etmesine rağmen kaçamadığı saptandı.