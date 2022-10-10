Kendi imkanıyla araçtan çıkan ve yara almadığı gözlenen Yağlı'nın, alkol muayenesinde 1,24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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