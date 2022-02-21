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Son dakika haberi! Bursa'da devrilerek bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişiden biri öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da devrilerek bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişiden biri öldü

21.02.2022 10:12
Son dakika haberi! Bursa'da devrilerek bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişiden biri öldü

Son dakika habere göre Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Derbent Mahallesi'nde seyreden Asım Akyel idaresindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon, kontrolden çıkması sonucu yola devrilip sürüklendi.

Bariyerlere çarparak durabilen kamyonun sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan N.Ç. ise yaralandı.

Akyel'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı N.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süreliğine ulaşım sağlanamadı. Kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Son dakika haberi! Bursa'da devrilerek bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişiden biri öldü

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Derbent, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa'da devrilerek bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişiden biri öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursa'da devrilerek bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişiden biri öldü - Son Dakika
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