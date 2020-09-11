Bursa'da dönerci dükkanı alev alev böyle yandı - Son Dakika

Bursa'da dönerci dükkanı alev alev böyle yandı

Bursa'da dönerci dükkanı alev alev böyle yandı Yangından malları böyle kaçırdılar Bursa'da bir döner dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'da dönerci dükkanı alev alev böyle yandı

Yangından malları böyle kaçırdılar

BURSA - Bursa'da bir döner dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dönerci dükkanı alev alev yanarken, dükkan sahipleri iş yerindeki eşyaları böyle kaçırdı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darmstad Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı iş yerini tamamen sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, iş yeri çalışanları dükkandaki eşyaları can havliyle kaçırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yandı, çalışanlar eşyaları böyle kaçırdı

Kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini saran yangın çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar yangını korku dolu gözlerle izlerken, iş yeri çalışanları canlarını hiçe sayarak eşyaları kaçırmaya çalıştı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntülerde, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da dönerci dükkanı alev alev böyle yandı

Osmangazi, Yangın, Ateşe, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dönerci dükkanı alev alev böyle yandı - Son Dakika

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