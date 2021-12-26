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Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika

Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ

26.12.2021 07:13

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi yaktı.

BURSA'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi yaktı. Şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriye vatandaşı Muhammed R., eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ
Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ

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İtfaiye, Yangın, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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