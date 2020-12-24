Son dakika haberi: Bursa'da ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ev yangını, itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre yangın, Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. Katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alıp söndürürken, dumandan etkilenen Senem Çetin, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Senem Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.