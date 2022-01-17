Son dakika gündem: Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 2 katlı fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman tesiste patlamalar yaşandı.

Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığını söyledi.

Fabrikadaki yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürüldü.

"Üretim en kısa zamanda yeniden başlayacaktır"

Rudolf Duraner AŞ'den yapılan açıklamada, yangının fırın izolasyonundaki elektrik kontağı nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle yaralanma veya can kaybının olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevremizdeki komşu fabrikalarımız da bir zarar görmemiştir. Tehlikeli kimyasallarla üretim yapılmadığından çevreye zarar da söz konusu değildir. Yangın, insana, komşu fabrikalara ve çevreye bir zarar vermemiştir. Fabrikamızın ana reaktörlerinde bir hasar söz konusu olmadığından üretim en kısa zamanda yeniden başlayacaktır. Üretim ve sevkiyatımızı, grubumuz bünyesinde yer alan yine Bursa OSB'deki kardeş firmalarımızda devam ettireceğimizden müşterilerimizin de endişeleneceği bir durum söz konusu değildir."