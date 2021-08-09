Son dakika haberi! Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü

Son dakika haber... Bursa'da viraja dikkatsiz giren motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı.

Bursa'da viraja dikkatsiz giren motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti. Motosikleti ise 30 metre sürüklendi. Kaza Bursa'nın İstanbul- İzmir otoyolu Görükle Mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 HG 399 plakalı Hasan Günnü (37) idaresindeki motosiklet virajda kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet 30 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin kazayı görmesi üzerine durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Günnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Hasan Günnü'nün (39) cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morg'una kaldırıldı. - BURSA

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