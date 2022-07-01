Son dakika haber! Fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi

01.07.2022 10:41

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polisin teknik ve fiziki takibin ardından 29 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri Kocaeli'de, diğerleri Bursa'da olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve SIM kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el konulmuştu. Operasyon kapsamında kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadın, İl Göç İdaresine sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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