Bursa'da geleneksel el sanatları eserlerinden oluşan sergi izlenime sunuldu.
Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sergide, Dilek Yılmaz, İbrahim Koyun, Faik Çakmak, Fatih Şahin, Engin İhsan Gökselin, Hasan Öztürk, Şükran Teoman, Mustafa Özer ve Muharrem Candan'ın eserleri ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu.
Sergiyi ziyaret edenler, ahşap yakma, filografi, ebru, kağıt rölyef, çini, kabak oyma, ahşap maket gibi çeşitli sanat dallarından eserleri satın alabilecek.
Sergi, 19 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:15 - Kaynak: AA
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