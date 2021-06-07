Son dakika haberi... BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ATIK TOPLAMA ALANINDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika haberi... BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ATIK TOPLAMA ALANINDA YANGIN

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını tesis binasına sıçramadan söndürmeye çalışıyor. Mudanya ilçesinde, İzmir yolunun Balabancık mevkisi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin açık alanında, saat 12.30 sıralarında, yangın başladı. Tesisin atık toplama noktasında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, kentin birçok noktasından da görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 itfaiye aracı ile alevlerin tesis binasına ve çevreye sıçramaması için söndürmeye çalışmalarına devam ediyor.

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