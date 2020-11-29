Son dakika haberi... Bursa'da gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kumla Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Vergili'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında öldürülmesinin ardından katil zanlısı A.B'nin Gemlik Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, olayla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı bildirildi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım'da bir eğlence mekanında silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.