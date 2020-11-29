Son dakika haberi... Bursa'da gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bursa'da gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı

29.11.2020 19:03
Son dakika haberi... Bursa'da gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kumla Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Vergili'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında öldürülmesinin ardından katil zanlısı A.B'nin Gemlik Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, olayla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı bildirildi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım'da bir eğlence mekanında silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bursa'da gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü Derbide ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü ismin nefis şutuyla öne geçti İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı
Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı         
19:07
Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi         
18:10
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti         
17:42
Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti         
17:13
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti         
16:14
Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı         
15:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu         
13:23
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 19:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bursa'da gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei