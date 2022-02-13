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Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı

13.02.2022 03:36
Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cuma Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde bir binaya giren şüpheli kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüpheli kişiyi girdiği evde yakaladı.

Hırsızlık amacıyla eve girdiği öğrenilen Sercan D. gözaltına alındı.

Öte yandan mahalle sakinleri hırsızlık girişiminde bulunan Sercan D'ye tepki gösterdi.

Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı
Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı
Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı
Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı

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Hırsızlık, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı - Son Dakika


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