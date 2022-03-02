Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI

02.03.2022 12:11

Son dakika gündem haberi... BURSA'da bir hurda deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı.

BURSA'da bir hurda deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 3. Okul Sokak'taki hurda deposunda saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İçeride kimsenin olmadığı sırada yaşanan patlamada, bitişikteki çay ocağında bulunan Ramazan Üçöz ile Dilaver Ceylan ile yine deponun yanındaki sandalye imalat atölyesindeki Ayhan Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve BURSAGAZ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan Ramazan Üçöz ile Dilaver Ceylan, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ayhan Özdemir'e ise ayakta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, hurda deposu ile çay ocağında hasara yol açan patlamanın ilk tespitlere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI

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Osmangazili atlet dünya sıralamasında Osmangazili atlet dünya sıralamasında Hurda deposunun patlama anı kameralarda Hurda deposunun patlama anı kameralarda

Altınova Mahallesi, Ayhan Özdemir, Osmangazi, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika


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