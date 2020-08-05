Son dakika haberi... Bursa'da iki haftada 11 otomobil çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bursa'da, iki haftada 11 otomobil çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde N.A'ya ait otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A.(26), H.B.(19) ve H.K.(20) olduğunu belirledi.

Zanlıların, Doğancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda otomobille dolaştığını tespit eden polis ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi. Yaşanan kovalamacanın ardından yaya olarak yol kenarındaki uçuruma kaçan şüpheliler yakalandı. Bu sırada düşen zanlılardan M.A'nın ayağı kırıldı, diğerleri de hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerine teslim edilen zanlılar, tedavilerin ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların iki haftada 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini silmek için yaktıklarını, 5 aracı da arıza yapması sonucu park halinde bıraktıkları iddia edildi.