Son dakika haberi! BURSA'DA İKİ KARDEŞİN OTURDUĞU EVDE ÇIKAN YANGINDA, KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ - Son Dakika

BURSA'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalleli, evde yaşayan iki kardeşin kavga ettiğini, alevlerin yükselmesinin ardından da dışarı çıkıp kaçtıklarını söyledi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler, kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 1'inci Tutum Sokak'ta, iki kardeşin oturduğu müstakil evde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kardeşler evden çıkıp kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın nedeniyle evin yanındaki apartmanlarda oturanlar tahliye edildi, bölgedeki araçlar çekildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde zarar meydana geldi.

Mahallelinin ifadesine başvuran polis, evde yaşayan kardeşlerin kavga ettiğini, alevler yükselince de evden çıkıp kaçtıklarını söyledi.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler, kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.