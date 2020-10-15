Son dakika haberi | Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı
15.10.2020 20:18
Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
BURSA'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden koronavirüs test kiti satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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